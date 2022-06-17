Москва, 17 июня 2022, 10:18 — REGNUM На портале поставщиков Москвы появился новый сервис — площадка товарной кооперации. Для работы на площадке нужна только регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись, сообщается на портале мэра столицы.

Электронные услуги для бизнеса на «Портале поставщиков»
Электронные услуги для бизнеса на «Портале поставщиков»
Mos.ru

Площадка товарной кооперации на портале поставщиков поможет производителям из России и дружественных стран продать свою продукцию в цифровом формате, а потребителям купить ее.

Площадка товарной кооперации решит два блока задач. Во-первых, она станет платформой для приобретения потребителями напрямую у производителей импортозамещающей отечественной продукции, а также товаров из дружественных стран.

Во-вторых, ресурс поможет поставщикам находить необходимое сырье, производителей и партнеров. Сегодня на портале их 266 тысяч со всей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве количество товаров в электронном каталоге портала поставщиков насчитывается более 1,5 млн позиций.

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