Москва, , 10:18 — REGNUM На портале поставщиков Москвы появился новый сервис — площадка товарной кооперации. Для работы на площадке нужна только регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись, сообщается на портале мэра столицы.

Электронные услуги для бизнеса на «Портале поставщиков» Mos.ru

Площадка товарной кооперации на портале поставщиков поможет производителям из России и дружественных стран продать свою продукцию в цифровом формате, а потребителям купить ее.

Площадка товарной кооперации решит два блока задач. Во-первых, она станет платформой для приобретения потребителями напрямую у производителей импортозамещающей отечественной продукции, а также товаров из дружественных стран.

Во-вторых, ресурс поможет поставщикам находить необходимое сырье, производителей и партнеров. Сегодня на портале их 266 тысяч со всей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве количество товаров в электронном каталоге портала поставщиков насчитывается более 1,5 млн позиций.

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