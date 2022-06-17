Москва, 17 июня 2022, 10:17 — REGNUM Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов предложил новую дифференциацию служебных машин для чиновников.

Олег Морозов
Олег Морозов
Duma.gov.ru

«Готов свою служебную BMW поменять на «Весту» хоть завтра. Но только так: пересаживаются все! Без исключений! Высший уровень — на «Аурусы». Министры, сенаторы, депутаты, чиновники, региональный уровень — на «Лады», — предложил Морозов в телеграм-канале.

При этом, по его мнению, когда Борис Немцов предлагал всем «Волги» — ситуация была абсолютно иной.

«Мы тогда рвались в глобальную экономику, открывали экономические ворота для мировых автомобильных брендов. И предложение Немцова при всем его кажущемся патриотизме выглядело нелепо», — указал парламентарий.

Сегодня, полагает он, иное дело.

«Действительно надо активно стимулировать отечественный автопром. Причём не только через пересаживание чиновников, но и посредством использования отечественных автобусов, грузовиков, спецмашин», — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в качестве меры поддержки отечественного автопрома глава Минфина Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2022 предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили. По его мнению, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады».

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде ждут Силуанова на «Ладе»