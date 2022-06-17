Москва, , 10:17 — REGNUM Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов предложил новую дифференциацию служебных машин для чиновников.

Олег Морозов Duma.gov.ru

«Готов свою служебную BMW поменять на «Весту» хоть завтра. Но только так: пересаживаются все! Без исключений! Высший уровень — на «Аурусы». Министры, сенаторы, депутаты, чиновники, региональный уровень — на «Лады», — предложил Морозов в телеграм-канале.

При этом, по его мнению, когда Борис Немцов предлагал всем «Волги» — ситуация была абсолютно иной.

«Мы тогда рвались в глобальную экономику, открывали экономические ворота для мировых автомобильных брендов. И предложение Немцова при всем его кажущемся патриотизме выглядело нелепо», — указал парламентарий.

Сегодня, полагает он, иное дело.

«Действительно надо активно стимулировать отечественный автопром. Причём не только через пересаживание чиновников, но и посредством использования отечественных автобусов, грузовиков, спецмашин», — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в качестве меры поддержки отечественного автопрома глава Минфина Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2022 предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили. По его мнению, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады».

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