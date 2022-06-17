Ярославль, 17 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Ярославской области в январе–марте 2022 года инвестиции в основной капитал составили 84% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Общий объём инвестиций составил 17 млрд 529 млн рублей. В основном средства инвестировались в возведение зданий нежилого назначения, улучшение земель, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и инвентаря, строительство жилья.