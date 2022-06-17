Оренбург, 17 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Оренбуржье в 2022 году состоится 15-й международный кинофестиваль «Восток& Запад. Классика и Авангард». Дата проведения мероприятия определена, сообщили в минкультуры региона.

Наталья Хомутова Призы фестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард»

Кинофорум решено провести с 14 по 19 октября. Уже сформирована конкурсная программа, которая традиционно будет состоять из 10 зарубежных, 10 российских фильмов и 20 короткометражных лент. Идёт работа над формированием внеконкурсных программ и фестивальных мероприятий.

Организаторы фестиваля отметили, что в 2022 году мероприятие получит госпомощь. Кроме того, впервые кинопраздник пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, в 2021 году фестиваль проходил с 23 по 26 августа. В конкурсе участвовали 36 фильмов: 16 полнометражных и 20 короткометражек. В целом в рамках кинофорума состоялась демонстрация 57 фильмов.