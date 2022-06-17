Донецк, 17 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 9:25 очередную атаку зафиксировали в СЦКК. С украинских позиций в населённом пункте Пески боевики обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, часом ранее по Донецку украинские националисты выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.