Луганск, 17 июня 2022, 10:16 — REGNUM Открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке можно обсуждать при условии соблюдения режима прекращения огня со стороны украинских боевиков. Об этом заяви посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
По его словам, итоговой договоренности по открытию гуманитарного коридора пока не достигнуто.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики и иностранные наемники блокированы в Северодонецке на территории завода «Азот».
Ситуация осложняется тем, что на предприятии также укрываются и местные жители, которых укронацисты не извещают о гумкоридорах для выхода из опасной зоны, организованных российскими военными.