Луганск, , 10:16 — REGNUM Открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке можно обсуждать при условии соблюдения режима прекращения огня со стороны украинских боевиков. Об этом заяви посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

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«Союзные войска по-прежнему готовы рассмотреть варианты открытия гуманитарного коридора для выхода мирных жителей, но при условии неукоснительного соблюдения режима прекращения огня», — написал Мирошник в телеграм-канале.

По его словам, итоговой договоренности по открытию гуманитарного коридора пока не достигнуто.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики и иностранные наемники блокированы в Северодонецке на территории завода «Азот».

Ситуация осложняется тем, что на предприятии также укрываются и местные жители, которых укронацисты не извещают о гумкоридорах для выхода из опасной зоны, организованных российскими военными.