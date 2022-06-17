Уфа, 17 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Мужчину осудили за ложное сообщение об акте терроризма в Башкирии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Разговор по телефону

В суде было установлено, что в конце 2021 года фигурант уголовного дела разозлился на учреждение пенсионного фонда, отказавшего ему в выплате пенсии, позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в здании. Данная информация не подтвердилась, взрывное устройство не было обнаружено.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Свою вину подсудимый признал.

Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, кроме этого, с подсудимого взысканы понесенные спецслужбами затраты, связанные с выездом на место происшествия.