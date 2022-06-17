Севастополь, , 10:15 — REGNUM В ковид-стационары Севастополя за сутки попали 29 новых пациентов, сообщили 17 июня в департаменте здравоохранения города. Накануне, 16 июня, сообщалось о госпитализации 12 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписаны с выздоровлением за сутки 24 пациента. Из 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, занята 151.

За минувшие сутки в городе подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, это на шесть меньше, чем было выявлено накануне. Новых смертей среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировано.

С начала пандемии в Севастополе официально подтверждено 84 894 случая заражения коронавирусом, выздоровели 82 287 человека, умерли 2 387 жителей.