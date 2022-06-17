Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Неожиданная для мировых экспертов гибкость была продемонстрирована экономикой России. Об этом 17 июня заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российская экономика продемонстрировала совершенно неожиданную гибкость. Никто не ожидал, что такими темпами будет происходить перестройка и подстройка экономики», — сказал он.

Также Греф уточнил, что первый эффект для российской экономики от санкций Запада оказался гораздо более мягким, чем этого ждали международные эксперты, и на фоне этих западных шагов также произошло укрепление рубля, для чего были свои причины.

«Конечно же, в том числе укрепление рубля повлияло на инфляцию. И то, что мы видим сейчас: снижение инфляции и укрепление рубля — это важнейший фактор придания устойчивости», — добавил глава Сбербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и развития РФ Максим Решетников заявил, что в настоящее время Россия сползает в дефляционную спираль.