Ростов-на-Дону, 17 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Территория доходного дома, построенного на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону в конце XIX века, объявлена зоной ЧС. Это связано с тем, что внутри двора рухнула несущая стена аварийного здания. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В старом Ростове

«В результате обрушения погибших и пострадавших нет. Режим ЧС будет действовать до завершения мероприятий по приведению аварийного здания в безопасное состояние. В целях обеспечения безопасности граждан организовано перекрытие пешеходных тротуаров в границах зоны чрезвычайной ситуации», — уточнили власти.

В ближайшее время будет подготовлен перечень неотложных аварийно-восстановительных работ.

В альманахе «Донской временник» указано, что трёхэтажное здание с подвалом на улице Большой Садовой было построено в конце ХIХ века в неорусском стиле. В начале ХХ века владельцем дома была Е. Е. Скордиа.