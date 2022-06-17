Донецк, 17 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 8:20 украинские войска открыли огонь с позиций в населённом пункте Пески. По Киевскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике украинские войска открыли огонь.