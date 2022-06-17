Канберра, 17 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза посетить Украину. Сам Альбаниз заявил, что пока рассматривает возможность визита в Украину в конце текущего месяца по приглашению главы государства. Об этом 17 июня сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

На пресс-конференции премьер-министр Альбаниз сказал, что прислушивается к «соответствующим советам» своих помощников относительно возможного визита в столицу Украины после того, как он отправится в Европу на саммит НАТО 29–30 июня в Мадриде.

«Я взвешу соответствующие советы. Очевидно, в связи с таким визитом существуют вопросы безопасности. Но я ценю тот дух, в котором было сделано предложение», — сказал он перед журналистами.