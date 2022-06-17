Корочанский район, Белгородская область, , 10:29 — REGNUM Самолёт Су-25 потерпел крушение утром 17 июня в районе села Новая Слободка Белгородской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

СУ-25 (сс) Fedor Leukhin

Штурмовик упал около 08:00 во время планового учебно-тренировочного полёта. Пилот самолёта успел катапультироваться, он эвакуирован на аэродром базирования, угрозы его здоровью нет.

Самолёт потерпел крушение вдали от зданий и построек, разрушений на земле нет. На месте работает комиссия ВКС России.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.