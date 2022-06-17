Челябинск, 17 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Банкротное производство, ранее начатое в отношении ООО «Завод тяжёлых машин» из Миасса Челябинской области по инициативе банка, прекращено. Арбитраж Челябинской области завершил соответствующее дело, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Причиной для завершения названа выплата долга, послужившая основанием для претензий со стороны «Сургутнефтегазбанка».

В материалах суда уточняется, что от ответчика «поступили дополнения к отзыву на заявление о признании несостоятельным (банкротом) согласно которому ООО «Завод тяжелых машин» на счет АО «Сургутнефтегазбанк» перечислены денежные средства в размере 9 764 500 рублей 38 копеек, что подтверждается платежным поручением».

Напомним, судебный спор начат в январе 2022 года. Банк требовал ввести в отношении завода, который производит шасси для грузовых автомобилей, подъемно-транспортной техники и нефтегазовой промышленности, первый этап — наблюдение. В качестве временного управляющего предлагался Владимир Гутман из ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность».