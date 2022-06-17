Канберра, , 10:50 — REGNUM На заседании в парламенте премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз раскритиковал «Зелёных» за их жесткие высказывания по климатической политике. Об этом 17 июня сообщил телеканал Nine News.

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По словам премьер-министра, «Зелёные» не извлекли уроков в 2009 году.

«Кевин Радд и Джон Ховард оба пошли на выборы … с аналогичными планами по ратификации Киотского соглашения … Тогда была предложена схема по торговле выбросами, и «Зелёные» заблокировали это предложение, а потом с проблемами мы сталкивались десятилетиями», — сказал Альбаниз.

Он также отметил, что его лейбористское правительство «пойдёт дальше», если «Зелёные» или другие партии попытаются заблокировать проводимую экологическую политику.

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