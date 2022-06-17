Париж, 17 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о помещении 12 департаментов на западе и юго-западе страны в режим повышенной бдительности из-за аномальной жары, которая обрушилась на Францию, передает BFM TV.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Будьте бдительны», — призывает Элизабет Борн.

Метеорологическая служба Франции считает, что в период сильной жары, «каждый находится под угрозой, даже субъекты с хорошим здоровьем».

Как сообщало ИА REGNUM, в 23 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.