Томск, 17 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Томской области правоохранители ищут неизвестных поджигателей, орудующих на улице 2-й посёлок ЛПК Томска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, за май–июнь 2022 года поступило восемь заявлений о возгораниях.

T S Поджигатель

Так, ночью 24 мая здесь неустановленное лицо подожгло автомобиль ВАЗ-21 043, который принадлежал местному жителю. Нанесённый ему ущерб составил 15 тыс. рублей.

«6 июня в полицию поступило заявление о том, что неизвестное лицо подожгло частный дом, надворные постройки, тюки сена, сарай, принадлежащее 41-летнему томичу, и причинив ему имущественный ущерб на сумму более 1 400 000 рублей», — отметили в ведомстве.

По фактам происшествий возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».