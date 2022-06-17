Петропавловск-Камчатский, 17 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Елизовском районе Камчатского края незаконно вырубили более 300 деревьев. Нанесённый лесному фонду ущерб оценивается в 450 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Вырубка леса

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Объём добытой незаконным образом древесины составил около 40 кубометров. Разрешения на вырубку не выдавались. О работах в лесу правоохранительные органы узнали от жителей Николаевского сельского поселения.

Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Идёт расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области исполнительного директора компании осудили за незаконную вырубку деревьев, его наказали штрафом в 1 млн рублей. Ущерб составил около 13,4 млн рублей.