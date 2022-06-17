Канберра, , 10:47 — REGNUM В настоящее время в Австралии приостановлены рыночные механизмы на энергетическом рынке из-за сложившегося кризиса, связанного с производством и перераспределением электроэнергии. Власти страны также прибегли к не совсем экологически чистому решению — нарастить добычу угля. В то же время, по словам премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, переживать не стоит, поскольку эта мера временная. Об этом 17 июня сообщил телеканал Nine News.

Заседание парламента Австралии

Выступая на заседании парламента, Энтони Альбаниз назвал уголь «краткосрочным решением по выходу из энергетического кризиса».

«За последнее десятилетие ничто не мешало строить угольные электростанции ​… Но построены они не были. Почему? Потому что рынок хорошо знает, что это не работает так по сравнению с более дешевой и чистой энергией», — объяснил премьер-министр.

Он также заявил, что «угольная электростанция или электростанция на любом другом виде топлива» может быть построена в Австралии «за неделю», но проблему на энергорынке это не решит.

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