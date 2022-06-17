Лондон, 17 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Европейские страны переживают всплеск госпитализаций, вызванных подвариантами высокоинфекционного штамма «Омикрон», что грозит новой глобальной волной заболевания на фоне ослабления иммунитета и снятия пандемических ограничений, сообщает газета Financial Times 17 июня.

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Согласно данным, проанализированным Financial Times, число госпитализаций увеличилось в нескольких странах, включая Францию и Великобританию. В Португалии более 80% новых случаев заражения приходится на подвариант BA.5. А в Германии, где число госпитализаций растет уже более недели, доля инфицированных подвариантом BA.5 удвоилась в конце мая.

Эксперты предупреждают, что повсеместное сокращение масштабов тестирования и эпиднадзора может подорвать возможности стран по выявлению новых мутаций и быстрому реагированию на них. Они опасаются, что это может привести к волне заболеваний в конце 2022 года, которую потенциально будет труднее сдержать.

«Мы еще не решили эту проблему. Наибольшую тревогу вызывает то, что мы очень ослабили бдительность», — говорит вирусолог из британского Уорикского университета Лоуренс Янг.

По его словам, главный вопрос заключается в том, как ситуация будет развиваться в северном полушарии, когда оно вступит в зимние месяцы, поскольку здравоохранению придется бороться с сезонными респираторными заболеваниями, помимо вероятного появления новых вариантов коронавируса.

Руководитель отдела эпиднадзора Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Петр Крамарж объясняет, что у подвариантов штамма «Омикрон», таких как BA.4 и BA.5, есть элемент так называемого ускользания от иммунного ответа — это значит, что ни предыдущие инфекции, ни вакцины не обеспечивают такой сильной защиты, и это способствует тому, что они вытесняют ранее доминировавшие варианты.