Москва, , 10:07 — REGNUM В столице открылся Центр поддержки промышленности Москвы. Городские предприятия могут обратиться туда с любыми вопросами, сообщается на портале мэра столицы.

Малый бизнес Светлана Шаповалова, ИА REGNUM

Цель центра — помочь промышленникам как можно скорее разобрать насущные вопросы и сократить время обращения в различные городские структуры. Специалисты центра помогут как крупным предприятиям, так и малому и среднему бизнесу, если их деятельность связана с производством.

Центр поддержки промышленности Москвы работал в тестовом режиме с апреля 2022 года, но полноценно заработал с 16 июня. За первый тестовый месяц специалистам центра поступило свыше 100 вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, в московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительно будет направлено 10 млрд рублей.

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