Канберра, , 10:42 — REGNUM Федеральные выборы в Австралии прошли ещё в конце мая, однако не всем посчастливилось узнать, кто сохранит свой мандат, а кто его потеряет. 17 июня Австралийская избирательная комиссия огласит окончательные результаты по сенатским креслам, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Почему процесс подсчета голосов так затянулся? Не стоит удивляться. Для Австралии это стандартная процедура, поскольку в стране существует первичное голосование и преференциальное, которое позволяет наиболее точно понять, кому избиратели симпатизируют больше всего.

На 17 июня известно, что «Коалиция» выиграла два сенатских кресла, лейбористы — также два. «Зелёные» получили один мандат.

Отмечается, что решением Австралийской избирательной комиссии ещё одно сенатское кресло может уйти «Коалиции», которая проиграла выборы и сейчас находится в оппозиции к Лейбористской партии.