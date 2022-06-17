Канберра, 17 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Федеральные выборы в Австралии прошли ещё в конце мая, однако не всем посчастливилось узнать, кто сохранит свой мандат, а кто его потеряет. 17 июня Австралийская избирательная комиссия огласит окончательные результаты по сенатским креслам, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Почему процесс подсчета голосов так затянулся? Не стоит удивляться. Для Австралии это стандартная процедура, поскольку в стране существует первичное голосование и преференциальное, которое позволяет наиболее точно понять, кому избиратели симпатизируют больше всего.

На 17 июня известно, что «Коалиция» выиграла два сенатских кресла, лейбористы — также два. «Зелёные» получили один мандат.

Отмечается, что решением Австралийской избирательной комиссии ещё одно сенатское кресло может уйти «Коалиции», которая проиграла выборы и сейчас находится в оппозиции к Лейбористской партии.