Ульяновск, 17 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Инзенском районе Ульяновской области после вмешательства прокуратуры восстановили выдачу молока восьми врачам за работу с вредными условиями труда. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока

В надзорном ведомстве отмечают, что нарушение трудового законодательства выявлено в Инзенской районной больнице.

«Установлено, что восемь медицинских работников, занятых на работах с вредными условиями труда, на протяжении полутора лет не получали молоко или другие равноценные продукты», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данному факту межрайонный прокурор внёс руководителю больницы представление, по результатам рассмотрения которого была восстановлена выдача молока медицинскому персоналу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года стало известно о том, что в Ульяновской области проверяют информацию о лишении части зарплаты сотрудников Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ).

Подробнее: Ульяновский минздрав проверяет информацию о лишении врачей части зарплат