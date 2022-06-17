Канберра, 17 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В настоящее время в Австралии, как и многих других странах, пандемия ушла с первых страниц газет. Однако, выступая на пресс-конференции 17 июня, премьер-министр Энтони Альбаниз заявил, что коронавирус по-прежнему представляет угрозу для общества, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Очевидно, что решение, которое мы приняли сегодня о продлении финансирования [борьбы с COVID-19], является признанием того, что в настоящее время около 3 000 человек находятся в больницах из-за COVID, и вирус всё ещё проявляет себя», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, Альбаниз также отметил, что давать прогнозы относительно того, когда он сможет заявить, что Австралия «пережила» пандемию, он не собирается.

«Мы получим соответствующий совет на этот счёт. Очевидно, что это ещё не конец, и было бы очень смело предлагать давать такие прогнозы. «Омикрон» ведь пришёл к нам неожиданно», — заключил премьер-министр.