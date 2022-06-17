Ярославль, 17 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославле на улице Маяковского в Заволжском районе произошло столкновение такси и рейсового автобуса, водитель такси погиб, пассажиры получили ранения. Об этом сообщают региональные управления МЧС и МВД.

УМВД по ЯО Авария в Ярославле

Такси «Хёндэ Солярис» и автобус «ПАЗ» столкнулись в 23.07 16 июня. По словам очевидцев, авария произошла, когда автобус маршрута № 22 отъезжал от остановки.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндэ " мужчина 1988 г. р. скончался на месте ДТП. Госпитализирован с травмами мужчина пассажир автомашины «Хендэ Солярис», личность которого устанавливается. Пассажиры автобуса: женщина 1970 г. р., мужчина 1970 г. р. и молодой человек 2004 г. р. нуждаются в амбулаторном лечении», — сообщили в УМВД.

По предварительной информации, водитель такси не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.