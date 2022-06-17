Луганск, 17 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике зафиксировали последствия обстрела ракетой «Точка-У» города Стаханов, сообщили 17 июня в представительстве республики в СЦКК.

VoidWanderer «Точка-У»

В представительстве рассказали, что фиксация последствий велась офицерами представительства ЛНР в СЦКК, а также сотрудниками Следственного комитета России.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли город Стаханов в ЛНР ракетой «Точка-У», в результате удара есть погибшие и пострадавшие.