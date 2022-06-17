Кэри, США, 17 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Онлайн-инструменты Epic Online Services теперь позволяют разработчикам добавлять в игры функцию кроссплатформенной игры между сервисом Epic Games Store и Steam. Об этом 17 июня сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

Epic опубликовала трейлер, который демонстрирует концепцию: два друга, использующие разные сервисы, пытаются сыграть вместе в некую вымышленную игру и Epic Online Services в итоге предоставляет им такую возможность.

«Кроссплей Epic Online Services теперь без проблем работает в Steam и Epic Games Store», — сообщили разработчики в пресс-релизе, добавив, что в будущем они планируют подключить к службе другие ПК-магазины игр, а также предоставить возможность кроссплатформенной игры владельцам устройств под управлением macOS и Linux.

Напомним, в 2019 году Epic сделала бесплатными онлайн-сервисы, разработанные для онлайн-игры Fortnite. В феврале 2022 года компания добавила в игру Fall Guys функцию кросс-игры между ПК и PlayStation.