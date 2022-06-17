Молдавия, 17 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Обвинения Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, предъявленные жене экс-президента республики Игоря Додона — Галине Додон, доказывают слабость действующего руководства страны. Об этом говорится в заявлении бывшего президента в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Поняв, что не смогут меня сломить, прокуроры [президента] Майи Санду решили надавить на супругу, семью, родителей. Это свидетельство агонии, слабости и отсутствия других аргументов со стороны подконтрольной властям прокуратуры», — написал Додон.

Он в очередной раз подчеркнул, что уголовное дело в его отношении является политическим и нужно для «расправы» над оппозицией. Политик также заявил о своей уверенности, что виновные в этом преследовании понесут наказание.

Додон отметил, что следователи вменяют ему в качестве незаконного дохода имущество родственников, происхождение которого подтверждается документами. Он уверен в бесперспективности дела.

Напомним в конце мая суд назначил Додону меру пресечения в виде 30 суток ареста. Экс-президента обвиняют в «коррупции», «измене родине» и «незаконном обогащении». Его жене Галине 16 июня предъявили подозрение в соучастии в «незаконном обогащении». Ей запрещено в течение двух месяцев выезжать за границу.