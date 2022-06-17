Белгород, 17 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Соглашение с Роснано, которое позволит привлечь новейшие технологии в водоочистке, заключила Белгородская область. Об этом 17 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Подписание документа состоялось на полях ПМЭФ-2022. По словам главы региона, сотрудничество с Роснано в водоподготовке позволит учесть особенности каждой белгородской территории.

«У нас же разные проблемы. Например: в Белгороде — превышение содержания кальция, а в районе Старого Оскола — превышение содержания железа. Вот такие установки будут позволять очищать воду, учитывая особенности в каждом месте. Поэтому надеюсь, что результативность сегодняшней поездки через некоторое время почувствуют многие белгородцы», — написал губернатор.

В 2022 году белгородские власти реализуют более 750 мероприятий по вопросу водоочистки и водоподготовки.