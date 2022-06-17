Омск, 17 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Омске высадили более 400 тысяч цветов, сообщили ИА REGNUM 17 июня в мэрии города.

Пресс-центр администрации города Омска Омск в цветах

Цветочную рассаду в скверах, парках, на бульварах и вдоль пешеходных зон высаживают городские службы озеленения управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ).

Специалисты по заранее разработанным эскизам оформляют узоры на клумбах. Посадочный материал — бархатцы, петунии, шафраны, агератумы, канны, тагетесы, бегонии и так далее. Цветочные узоры и цветовые решения меняются каждый год.

Работники УДХБ продолжат заниматься оформлением цветников до начала августа.

Как сообщало ИА REGNUM, более 180 тысяч цветов было высажено в Омске к концу мая 2022 года.