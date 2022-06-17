Канберра, 17 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Похоже, что энергокризис в Австралии в ближайшие выходные не даст о себе знать. 17 июня Общенациональный регулятор энергетического рынка (AEMO) выпустил краткое сообщение, в котором говорилось, что на этот уик-энд в стране достаточное количество электроэнергии, чтобы избежать отключений по всей стране, передает телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

«AEMO может заверить, что на общенациональном рынке электроэнергии будет обеспечено достаточное её количество для удовлетворения прогнозируемого спроса в выходные дни во всех регионах», — сообщил регулятор.

Напомним, что 15 июня Общенациональный регулятор энергетического рынка фактически приостановил работу энергорынка, временно заморозив спотовые операции.

«С момента объявления о приостановке спотового рынка электроэнергии мы наблюдаем улучшение доступности генерации энергии, что отражено в наших прогнозах … Проблемы в энергетическом секторе остаются, и AEMO продолжит отслеживать уровни поставок и риски во всех регионах», — говорится в сообщении.