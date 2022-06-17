Москва, 17 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. По итогам 2022 года инфляция в России вполне может оказаться ниже 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«До конца 2022 года ещё почти шесть месяцев, и за это время могут случиться форс-мажорные обстоятельства. Но если исходить из того, что есть, то годовая инфляция вполне может быть ниже 15%. Этот уровень находится между оптимистичным и базовым сценариями, — сказал Алиев. — Цель по достижению целевого уровня инфляции стоит перед финансовыми властями. И если будет проводиться гибкая денежно-кредитная политика, которая будет соответствовать внешним условиям, то вполне возможно подойти к такому уровню».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России замедлилась до 16,69%.