Экономист Алиев дал прогноз по росту годовой инфляции в РФ
Москва, 17 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. По итогам 2022 года инфляция в России вполне может оказаться ниже 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
«До конца 2022 года ещё почти шесть месяцев, и за это время могут случиться форс-мажорные обстоятельства. Но если исходить из того, что есть, то годовая инфляция вполне может быть ниже 15%. Этот уровень находится между оптимистичным и базовым сценариями, — сказал Алиев. — Цель по достижению целевого уровня инфляции стоит перед финансовыми властями. И если будет проводиться гибкая денежно-кредитная политика, которая будет соответствовать внешним условиям, то вполне возможно подойти к такому уровню».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России замедлилась до 16,69%.