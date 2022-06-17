Бузулук, Оренбургская область, 17 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В городе Бузулуке на улице обнаружили опасные боеприпасы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

УМВД по Оренбургской области Ржавый боеприпас

О подозрительных предметах, похожих на снаряды, полицию проинформировал 44-летний местный житель. Ржавые боеприпасы расположены недалеко от ул. Промышленной.

Выехавшая на место ЧП следственно-оперативная группа подтвердила, что предметами являются артиллерийские снаряды со следами коррозии. Опасное место охраняют сотрудники полицейские. Ожидается приезд сапёров.