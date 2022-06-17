Симферополь, 17 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Подозреваемого в участии в террористической организации «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщило ведомство 17 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Задержанный — гражданин Украины, 1991 года рождения. Он подозревается в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным правоохранителей, задержанный участвовал в продуктовой блокаде Крыма и иных акциях в приграничных районах, был личным охранником бывшего вице-премьера Крыма и организатора блокад Ленура Ислямова, уточняет «Крыминформ».

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 208 — «Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования». По решению суда фигурант арестован на два месяца.