Канберра, 17 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Своим указом министр энергетики Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, Мэтт Кин теперь может заставить угольные компании снабжать электростанции топливом в рамках чрезвычайных полномочий, предоставленных ему из-за энергетического кризиса на восточном побережье континента. Об этом 17 июня сообщил телеканал Nine News.

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В ночь на 17 июня в правительстве Нового Южного Уэльса подтвердили сообщения о том, что Кин встретился с губернатором, чтобы получить от него экстраординарные полномочия.

Предполагается, что этот шаг был сделан из-за жёстких условий спроса и предложения на рынке энергетики.

Напомним, что 15 июня Общенациональный регулятор энергетического рынка Австралии предпринял беспрецедентный шаг, приостановив работу спотового рынка, чтобы предотвратить угрозу отключения электроэнергии.