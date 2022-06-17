Элиста, 17 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Ещё пять человек за последние сутки вылечились от COVID-19 в Калмыкии, всего выздоровевших в регионе — 50 759 человек, сообщили ИА REGNUM в республиканском минздраве 17 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, в Калмыкии выявили ещё четыре носителя коронавируса, всего зарегистрировано 51 700 случаев заражения. На стационарном лечении остаются 13 ковид-пациентов, один человек находится в тяжёлом состоянии.

За весь период справиться с COVID-19 не смогли 843 пациента.