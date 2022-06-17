Барнаул, 17 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В честь 85-летия Алтайского края, который будет отмечаться осенью 2022 года, в Барнауле пройдет фестиваль духовых оркестров, сообщает 17 июня пресс-центр городской мэрии.

Мэрия Барнаула В честь 85-летия Алтайского края в Барнауле пройдет фестиваль духовых оркестров

Проект Барнаульского духового оркестра — региональный фестиваль-смотр духовых оркестров «Юбилейные фанфары» — получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

На фестивале-смотре впервые представят своё творчество все семнадцать духовых оркестров Алтайского края — от детского и любительского до профессионального. В рамках проекта будет создан сайт «Юбилейные фанфары Алтая» и клип «Край Алтайский» на слова и музыку авторов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, проект посвящен 85-летию Алтайского края. Фестиваль-смотр духовых оркестров пройдет в Барнауле 2–4 сентября в рамках празднования дня города Барнаула и юбилея края.

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