Канберра, , 10:35 — REGNUM Реформа здравоохранения и устранение нехватки квалифицированных кадров в медицине станут главными задачами нового правительства Австралии. Об этом стало известно 17 июня после первого заседания национального кабинета, где федеральный премьер-министр Энтони Альбаниз встретился с премьер-министрами отдельных штатов, передает телеканал Nine News.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

Выступая на пресс-конференции после заседания, Альбаниз отметил, что федеральное правительство продлит финансирование работы штатов по борьбе с COVID-19 до 31 декабря текущего года. Это обойдется федеральному бюджету в 760 миллионов долларов.

«Есть также некоторые договоренности о том, что реализация отдельных мер не будет продолжена после сентября, потому что было решено, что в этом нет необходимости», — сказал премьер-министр Австралии.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте, который призвал продлить финансирование программ по борьбе с пандемией на срок до 12 месяцев, сказал, что встреча с Альбанизом была «хорошим началом».