Москва, 17 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В России на поддержку спроса в автомобильной промышленности будет выделено 20,7 млрд рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили в Петербурге

«Принято решение о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса. В первую очередь это возобновление по автокредитованию — 10,2 млрд рублей, 4,9 млрд рублей — на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей — на скидки по электрическому транспорту и 3,3 млрд рублей — на газомоторную технику», — заявил Мантуров по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития автомобильной промышленности.

Министр добавил, что в ближайшее время в стимуляции нуждается рынок именно той продукции, которая «беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям».

Для этого принято решение обеспечить доступность автокредитов для граждан и лизинга техники на газомоторном топливе для бизнеса, заключил Мантуров.