Талибы* начали досмотр домов бывших военных в афганском Герате
* Талибы — запрещённая в России организация
Герат, Афганистан, 17 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже несколько дней обыскивают дома бывших солдат.
Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)
Авторитетные местные источники сообщили газете «8 Собх», что в ходе обысков талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вымогали деньги и оружие у бывших военных. Радикалы заявили бывшим военным, что в их домах необходимо проверить всё.
Источники подчёркивают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют эту уловку для захвата домов и имущества бывших солдат.