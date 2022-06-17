* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 17 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже несколько дней обыскивают дома бывших солдат.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Авторитетные местные источники сообщили газете «8 Собх», что в ходе обысков талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вымогали деньги и оружие у бывших военных. Радикалы заявили бывшим военным, что в их домах необходимо проверить всё.

Источники подчёркивают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют эту уловку для захвата домов и имущества бывших солдат.