Москва, 17 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В последние годы американская экономика росла в основном на доступности кредитных ресурсов, которые были обеспечены низкими процентными ставками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил экономист, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко, объясняя, к каким последствиям приведет повышение ставки ФРС.

Dan Smith ФРС США Вашингтон

«Американская экономика сильно зависима от состояния долгового рынка и последние годы росла в основном на доступности кредитных ресурсов, обеспеченной низкими процентными ставками и стимулированием потребителей, — сказал Домащенко. — В настоящее время инфляционное давление усилилось, и ФРС вынуждена поднимать ставки. В этих условиях формируемый «денежный голод» будет сокращать инвестиции, а также охлаждать потребительскую активность. Это важнейший фактор падения ВВП».

По его словам, ожидания роста потребительской инфляции вызваны увеличением цен производителей, которые вынуждены нести более высокие расходы на покупку сырья.

«Цены конечной продукции по цепочке растут вслед за ростом цен на сырье», — добавил Домащенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 июня основные индексы фондового рынка США завершили торги снижением на фоне того, что инвесторы осознали «бескомпромиссность» решения ФРС о повышении ставки.