Донецк, 17 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. При обстрелах территории Донецкой Народной Республики погиб один человек. Об этом 17 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на информацию республиканского МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В штабе рассказали, что с 8:00 16 июня до 8:00 17 июня в результате обстрелов украинских войск на территории республики погиб один человек. Ещё десять человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 жителей города Красный Луч пострадали в ЛНР при обстреле ракетой «Точка-У».