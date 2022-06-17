Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Компания HBO приступила к ранней разработке первого сиквела сериала «Игра престолов». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Кит Харингтон в роли Джона Сноу

Как отмечает издание, проект под названием Thrones («Троны») расскажет о приключениях одного из ключевых героев оригинального шоу Джона Сноу, происходящих сразу после событий сериала. К роли Сноу вернётся Кит Харрингтон.

По данным СМИ, HBO работает над ещё несколькими спин-оффами «Игры престолов» помимо Thrones и «Дома дракона». Среди них числятся три анимационных проекта, а также проекты о путешествии принцессы Нимерии («10 000 кораблей») от Аманды Сегель, о Дунке и Эгге от Стива Конрада и о Морском змее от Бруно Хеллера.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2022 года выйдет приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона». Сюжет расскажет о событиях, происходивших за 200 лет до оригинального сериала.