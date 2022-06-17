Кызыл, 17 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил взять на контроль расследование уголовного дела о сексуальном насилии над семилетней девочкой в Туве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Ранее с просьбой взять под особый контроль ход расследования обратился в СК зампред Госдумы РФ Шолбан Кара-оол.

По данным следствия, 6 июня в подъезде дома в Кызыле неизвестный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Возбуждено уголовное дело.

«Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Тыва К. В. Столбину в кратчайшие сроки установить причастных к совершению преступления в отношении ребенка и доложить о проведенных следственных действиях», — отметили в ведомстве.