В столице Приамурья появится Технопарк
Благовещенск, 17 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Технопарк создадут в Амурской области при поддержке российского инновационного центра «Сколково». Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе правительства Приамурья.
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Главными направлениями деятельности Технопарка он назвал, информационные технологии и искусственный интеллект, биомедицинские и агротехнологии, космическую отрасль и газохимию. Эксперты «Сколково» выступят консультантами при создании экосистемы парка, которая объединит инфраструктуру, услуги и сервисы проекта, встроив их в технологические цепочки.
Как сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ было также заключено соглашение о строительстве в Амурской области завода по глубокой переработке сои. Соответствующий договор подписан с с директором ООО УК «Содружество» Александром Шендерюк-Жидковым.