Благовещенск, 17 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Технопарк создадут в Амурской области при поддержке российского инновационного центра «Сколково». Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе правительства Приамурья.

Psnp.ru Технопарк

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«Благодаря взаимодействию с Фондом «Сколково» создадим в Благовещенске Технопарк, который объединит возможности всех имеющихся инновационных площадок региона от ИТ-кубов до крупных промышленных предприятий. Заявки от потенциальных резидентов уже поступают. Важно, что у них есть действительно интересные и нужные продукты, которые необходимо правильно упаковать и тиражировать. В этом и будет помогать Технопарк», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Главными направлениями деятельности Технопарка он назвал, информационные технологии и искусственный интеллект, биомедицинские и агротехнологии, космическую отрасль и газохимию. Эксперты «Сколково» выступят консультантами при создании экосистемы парка, которая объединит инфраструктуру, услуги и сервисы проекта, встроив их в технологические цепочки.

Как сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ было также заключено соглашение о строительстве в Амурской области завода по глубокой переработке сои. Соответствующий договор подписан с с директором ООО УК «Содружество» Александром Шендерюк-Жидковым.