Бузулук, Оренбургская область, 17 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в городе Бузулуке, сообщили в СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Уголовное дело

Фигурантом проделу проходит 54-летний бузулучанин. Его подозревают в совершении преступлений по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

По данным следствия, на территории гаражно-строительного кооператива, расположенного возле жилых домов, 16 июня произошёл конфликт. После ссоры горожанин сбегал домой, вооружился и вернулся на место конфликта. В ранее незнакомых оппонентов злоумышленник произвёл два прицельных выстрела из обреза охотничьего ружья. 30-летний мужчина получил ранение предплечья, а 59-летний мужчина был ранен в живот и впоследствии скончался в больнице.