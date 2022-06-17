Уфа, 17 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Бывшего начальника управления образования администрации башкирского города Сибай осудили за получение взяток. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Naukrinama.com За решеткой

В суде было установлено, что летом 2020 года фигурант уголовного дела обеспечил победу ООО «Регион Минерал Инвест» на торгах на право заключения муниципальных контрактов с двумя образовательными учреждениями на проведение ремонта на общую сумму более 36 млн рублей.

«За свои услуги он потребовал у руководителя подрядной компании взятку в размере 3% от стоимости сделок, что составило свыше одного млн рублей. Всего чиновник получил денег и строительных материалов в размере около 240 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что помимо этого, обвиняемый способствовал в приёмке выполненных работ по договорам, заключённым между 19 учебными заведениями и ООО «Бастион», на проведение работ по оборудованию школ инженерно-техническими средствами и системами безопасности, стоимостью около двух млн рублей.

«За это организация за свой счёт приобрела и монтировала элементы электроснабжения и видеонаблюдения на земельном участке, принадлежащем матери злоумышленника. Общая сумма затраченных средств составила более 209 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что неправомерные действия подсудимого были пресечены стражами порядка на основании заявлений предпринимателей. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый не признал.

Суд признал его виновным и приговорил фигуранта уголовного дела к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 2,3 млн рублей, а также лишению права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок пять лет.