Ставрополь, 17 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будет создан экопромышленный парк по переработке твердых коммунальных отходов во вторичное сырье. Он станет первым в России. Соглашение о создании парка подписали на Петербургском экономическом форуме глава Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Завод по переработке мусора

Как отметил губернатор, проект очень перспективный, он позволит перерабатывать в полезное вторсырье стекло, пластик, другие ТКО. Планы о его создании на площадке в городе Невинномысске обсуждались во время недавней рабочей поездки в край вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

«Сегодня сделан следующий шаг на пути к экологичному обращению с отходами в нашем крае. Несколько лет назад мы стартовали с уровня 1% переработки, сегодня во вторсырье превращаем до 25% мусора. Экопромышленный парк позволит вывести эту работу на качественно новый уровень. Сможем перерабатывать стекло, пластик, ПЭТ-тару. И рядом производить из отходов технический грунт и другую продукцию», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».