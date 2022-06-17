Калуга, 17 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Судебные приставы восстановили права жителя Козельского района, взыскав в его пользу 508 тысяч рублей компенсации материального ущерба. Об этом 17 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

В отделение судебных приставов Московскому округу Калуги поступил исполнительный документ о взыскании с жителя областного центра долга в размере 508 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба. Пристав ознакомил должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения. Однако в срок должник не уложился, в связи с чем в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 35,5 тысячи рублей, а также арестованы счета в банках.

«Должник пришёл на приём к судебному приставу, где ему рассказали о мерах принудительного исполнения в дальнейшем, в том числе о возможном аресте имущества. Неплательщик долго думать не стал и полностью расплатился с 508-тысячной задолженностью за материальный ущерб, а также долгом по исполнительскому сбору. Права взыскателя, жителя Козельского района были восстановлены», — отметил Артём Залогин.