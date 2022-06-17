С калужанина взыскали 500 тыс. рублей компенсации материального ущерба
Калуга, 17 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Судебные приставы восстановили права жителя Козельского района, взыскав в его пользу 508 тысяч рублей компенсации материального ущерба. Об этом 17 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
В отделение судебных приставов Московскому округу Калуги поступил исполнительный документ о взыскании с жителя областного центра долга в размере 508 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба. Пристав ознакомил должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения. Однако в срок должник не уложился, в связи с чем в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 35,5 тысячи рублей, а также арестованы счета в банках.